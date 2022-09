Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

92,41 EUR +0,15% (26.09.2022, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

92,74 EUR +0,83% (26.09.2022, 09:40)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (26.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus-Chef Guillaume Faury habe am Freitag anlässlich des Kapitalmarkttages viel Optimismus versprüht. Der Flugzeugbauer halte trotz Herausforderungen in den Zulieferungsketten an seinen Auslieferungszielen fest. Analysten hätten im Anschluss zwar ihre Kursziele reduziert, sähen für die Airbus-Aktie allerdings noch immer Luft nach oben.Jefferies-Analystin Chloe Lemarie bleibe weiterhin bullish. Sie habe das Kursziel von 145 Euro auf 140 Euro gekappt, habe das Rating aber auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die mittelfristigen Ziele sei Airbus nach wie vor gut aufgestellt.Die Deutsche Bank empfehle die Airbus-Aktie ebenfalls weiter zum Kauf, habe das Kursziel aber von 141 auf 133 Euro gesenkt. ODDO BHF habe das Kursziel von 145 auf 132 Euro reduziert und das Votum "Outperform" beibehalten.Das Chartbild der Airbus-Aktie bleibe eingetrübt, der Abwärtstrend müsse erst überwunden werden. DER AKTIONÄR sehe in der Luftfahrtindustrie aber weiterhin klare Vorteile für Airbus.Bereits Investierte halten an dem DAX-Titel fest, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 26.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link