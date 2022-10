Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (13.10.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus: Analysten grundsätzlich positiv gestimmt - AktienanalyseDer weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hat seine Auslieferungen im September wieder gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im abgelaufenen Monat hätten 55 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden gefunden. Das seien 16 mehr als im August gewesen. Nach neun Monaten komme Airbus damit auf 437 ausgelieferte Maschinen. Zum Ende Juli ausgegebenen Jahresziel von 700 Jets fehle also noch ein gutes Stück.Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies sei dennoch zuversichtlich, dass der Konzern die Zahl erreichen könne. Das Jahresziel sei nun zwar eine Herausforderung, allerdings sei es Airbus auch 2018 unter ähnlichen Umständen gelungen, seine Messlatte zu erreichen, so die Expertin. Sie habe daher die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Auch die meisten anderen Experten seien grundsätzlich positiv für das Unternehmen gestimmt - zumindest was die mittelfristigen Aussichten betreffe. Zunächst allerdings dürften die steigenden Kosten und Logistikprobleme den Analysten zufolge auch bei Airbus ihre Spuren hinterlassen. Die Gewinnprognosen für die kommenden Jahre seien daher zuletzt reihenweise nach unten genommen worden. (Ausgabe 40/2022)