Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (08.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Aktie von Airbus befinde sich weiter im Höhenflug. Am Mittwoch habe das Papier bei 159,32 Euro ein neues Allzeithoch markieren können. Und es laufe weiter rund beim europäischen Flugzeugbauer. Im Februar habe Airbus mehr Verkehrsflugzeuge ausliefern können als zu Jahresbeginn. Das Gros der Analysten bleibe optimistisch."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung, dass Airbus im Vergleich zum US-Erzrivalen Boeing derzeit klar die bessere Aktie sei. Auch charttechnisch stünden die Ampeln bei Airbus weiter auf grün. "Der Aktionär" setze schon länger auf steigende Airbus-Kurse. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Airbus befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze Airbus-Aktie: