Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,54 EUR -1,19% (23.05.2023, 16:55)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

126,56 EUR -1,25% (23.05.2023, 16:51)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (23.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Lufthansa ergänze ihre Flotte um vier Langstreckenflugzeuge des französischen Flugzeugbauers. Konkret handle es sich um Maschinen des Typs Airbus A350-900. Während sich Airbus über eine hohe Nachfrage freuen könne, mache auch charttechnisch ein Aufwärtskanal und ein Indikator Hoffnung, dass das Allzeithoch zurückerobert werden könnte.Das Geschäft von Airbus floriere und auch charttechnisch befinde sich die Aktie seit Dezember 2022 im Aufwärtstrend. Im Zuge dessen sei ihr im März der Sprung über die Horizontale bei 121,18 Euro gelungen, die sich bisher als hartnäckiger Widerstand erwiesen habe.Hoffnung auf weiter steigende Kurse mache, dass Airbus in diesem Monat sowohl die Unterseite des seit Dezember 2022 gültigen Trendkanals als auch den Support bei 121,18 Euro erfolgreich getestet habe. Ebenfalls positiv zu bewerten sei der MACD, der ein frisches Kaufsignal generiert habe.Nachdem Airbus es gelungen sei, eine hartnäckige Widerstandszone hinter sich zu lassen, sei der Weg zum Allzeithoch bei 139,44 Euro frei.Anleger, die der AKTIONÄR-Empfehlung (04/23) gefolgt sind, können sich bereits über ein Kursplus von gut elf Prozent freuen und lassen ihre Gewinne weiterlaufen, so David Schenk. (Analyse vom 23.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link