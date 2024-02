Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Im Laufe des Nachmittags baue die Aktie des deutsch-französischen Flugzeugherstellers Airbus ihre Gewinne immer weiter aus. Mittlerweile notiere sie wieder über 151 Euro und damit nur noch marginal unterhalb des Allzeithochs. Am Markt würden Gerüchte über die Geschäftsbeziehung zu American Airlines kursieren.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, stehe die Fluggesellschaft American Airlines kurz vor dem Abschluss eines Deals über etwa 100 Schmalrumpfflugzeuge, aufgeteilt zwischen Airbus und Boeing. Unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Personen solle der europäische Flugzeugbauer eine leicht höhere Anzahl an Bestellungen gewinnen. Ein Deal für Airbus A321 und Boeing 737 MAX 8 Jets könnte bereits nächste Woche im Zusammenhang mit einem Investorentreffen am 4. März angekündigt werden, hätten die Quellen gesagt.Aufgrund der Presseberichte steige die Airbus-Aktie zur Stunde um mehr als zwei Prozent auf knapp 152 Euro. Bis zum Allzeithoch und damit einem neuen Kaufsignal fehle nur noch etwa ein Euro. Sollte der Ausbruch gelingen, seien Kurse um 160 Euro zeitnah möglich."Der Aktionär" setzt im Hebel-Depot schon länger auf steigende Airbus-Kurse und fühlt sich angesichts der jüngsten Entwicklungen sehr wohl mit der Position, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Airbus befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.