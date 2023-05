Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (10.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Inflationsdaten für April zeichne sich am Mittwoch ein leichtes Plus an der Wall Street ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial notiere rund 0,1 Prozent höher auf 33.600 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 steige mehr als 1,1 Prozent im Plus auf 13.350 Punkte."Es ist ein Mini-Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen ein erleichtertes Aufatmen an allen Märkten" - so habe Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners den weitgehend stabilen US-Preisauftrieb kommentiert. Für die Märkte zähle, dass die Jahresrate weiter zurückgegangen sei. "Damit steigen die Chancen, dass die FED im Juni nicht weiter an der Zinsschraube dreht."Unter den Einzelwerten hätten vor allem Papiere des Fintech-Unternehmens Upstart ( ISIN US91680M1071 WKN A2QJL7 ) mit einem vorbörslichen Kurssprung um rund ein Drittel die Blicke auf sich gezogen. Der Kreditvermittler habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen und zudem mit einem optimistischen Ausblick für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Trotz der Zurückhaltung seiner Bankenpartner im Zuge der US-Regionalbankenkrise habe sich Upstart weitere Mittel langfristig sichern können. Syneos Health mit Kursgewinnen von bis zu 17 Prozent. Der Pharmapartner bei klinischen Studien führe Übernahmegespräche mit einem privaten Konsortium.Klar abwärts gegangen sei es dagegen für Anteilscheine von Airbnb und der Drive-Through-Kaffeekette Dutch Bros . Letztere seien von J.P. Morgan auf "hold" abgestuft worden - der Bericht zum ersten Quartal habe den letzten Ausschlag hier für gegeben, habe es geheißen. Analyst John Ivankoe sorge sich angesichts aggressiven Wachstums mit Neueröffnungen und hohen Anlaufkosten an finanzielle Grenzen. Der Apartment- und Zimmervermittler Airbnb enttäuschte derweil mit einem verhaltenen Geschäftsausblick, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link