NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

122,74 USD +5,59% (03.11.2023, 17:24)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (03.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von Needham & Co:Bernie McTernan, Analyst von Needham & Co, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB).Die Ergebnisse des Unternehmens seien trotz der Ungewissheit, mit der es im vergangenen Jahr konfrontiert gewesen sei, weitgehend konstant gewesen, auch wenn die Ungewissheit über die Rahmenbedingungen der Reisebranche anhalte, wenn man den Kommentar von Airbnb über die jüngste Volatilität der Buchungen aufgrund von makro- und geopolitischen Faktoren betrachte.Bernie McTernan, Analyst von Needham & Co, stuft die Airbnb-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy" ein. Das Kursziel werde von 160,00 auf 150,00 USD reduziert. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:114,32 EUR +5,62% (03.11.2023, 17:27)