Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

127,04 EUR +12,60% (15.02.2023, 18:20)



NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

135,3201 USD +11,96% (15.02.2023, 18:08)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (15.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Das sich belebende Reisegeschäft habe am Mittwoch die Anleger von Airbnb in Urlaubsstimmung versetzt. Der amerikanische Unterkunft-Vermittler habe mit seinen Q4-Zahlen positiv überrascht. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis hätten über den Markterwartungen gelegen. Und auch der Ausblick sei deutlich besser als gedacht. Die Aktie hebe ab.Die Unterkünfte-Plattform habe von der Rückkehr der Auslands- und Städtereisen nach der Corona-Pandemie profitiert. Im Berichtszeitraum sei der Umsatz im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit über den Prognosen gelegen, die 1,86 Milliarden Dollar vorgesehen hätten. Der Gewinn sei gewaltig von 55 auf 319 Millionen (48 Cent je Aktie) gesprungen und habe damit die Schätzungen von 25 Cent fast um 100 Prozent übertroffen.Laut dem Experten John Colantuoni von Jefferies Research sei jedoch das operative Ergebnis (EBITDA) die größte Überraschung - gemeinsam mit dem Umsatzausblick auf das laufende Quartal, in dem Airbnb weiter eine starke Nachfrage sehe. Für 2023 habe das Unternehmen einen Umsatz von 1,75 bis 1,82 Milliarden Dollar vorausgesagt und damit über den Erwartungen der Analysten gelegen.Andere Analysten lägen mit ihren Kurszielen nur mäßig über dem aktuellen Kursniveau, darunter die Bank of America mit 145 Dollar. Deren Experte Justin Post habe zwar den starken Jahresauftakt gelobt, er rechne aber mit nachlassenden Buchungen. Der größte Pessimist bleibe der Goldman Sachs-Experte Eric Sheridan mit einem Kursziel, das bei einem bestätigten Verkaufs-Votum nur 98 Dollar laute.Die Urlaubsaktie gewinne am Mittwoch mehr als 13 Prozent. Die Papiere hätten mit rund 137 US-Dollar das höchste Niveau seit Mai 2022 erreicht. Damit hätten die Airbnb-Aktien in diesem noch jungen Jahr 58 Prozent an Wert gewonnen. Im NASDAQ 100-Index folgen sie direkt auf den größten Gewinner Tesla , so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Airbnb-Aktie. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link