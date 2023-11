NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

116,24 USD +0,64% (02.11.2023)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (03.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB).Das Wachstum der Übernachtungen verlangsame sich und die margenstarken ADRs würden hartnäckig bleiben. Morgan Stanley glaube nicht, dass "diese Kombination zu einem dauerhaften Wachstum mit einem hohen Multiplikator führen wird". Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich das Wachstum der Übernachtungen im vierten Quartal von 14% im dritten Quartal auf etwa 11% verlangsamen werde, was unter der vorherigen Jahresprognose von 13% liege und sie veranlasse, seine Schätzungen für die Zimmerübernachtungen im Geschäftsjahr 24 um 2% zu senken.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Airbnb-Aktie mit dem Votum "underweight" ein. Das Kursziel werde von 110,00 auf 105,00 USD reduziert. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:108,98 EUR +0,68% (03.11.2023, 13:05)