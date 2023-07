NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

137,54 USD +4,43% (11.07.2023, 22:00)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (12.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von BofA Securities:Justin Post, Analyst von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) von 135 auf 146 USD.AirDNA schätze, dass sich das Wachstum der Übernachtungen auf Basis des Buchungsdatums im Juni auf 17% gegenüber dem Vorjahr beschleunigt habe, gegenüber 12% im Mai, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl die Schätzungen von AirDNA mit Schätzfehlern behaftet seien, würden die Juni-Daten dazu beitragen, die Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung von AA und einer Verlagerung des Anteils zu Booking zu zerstreuen.Justin Post, Analyst von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die Airbnb-Aktie bestätigt und das Kursziel von 135 auf 146 USD angehoben. (Analyse vom 12.07.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:126,02 EUR +0,85% (12.07.2023, 15:18)