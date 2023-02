NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

141,50 USD +3,28% (16.02.2023, 15:53)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (16.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von Loop Capital:Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB).Es werde erwartet, dass die Aktie einen hohen Multiplikator als Disruptor in der Freizeitreiseindustrie mit einer "bedeutenden" Expansion des gesamten adressierbaren Marktes, der durch einen "Live Anywhere"-Lebensstil angetrieben werde, aufweisen werde, so der Analyst. Während die aktuellen Erwartungen für ein Wachstum von weniger als 20% pro Einheit und sinkende Verkaufspreise darauf hindeuten würden, dass sich die Aktie der vollen Bewertung zu nähern scheine, mache ihre Margenstory sie "sehr investierbar", so Sanderson.Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, bewerte die Airbnb-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 135,00 auf 145,00 USD angehoben. (Analyse vom 16.02.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:131,54 EUR +2,64% (16.02.2023, 16:08)