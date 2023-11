NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

127,56 USD -1,12% (28.11.2023, 22:00)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von Jefferies & Co:John Colantuoni, Analyst von Jefferies & Co, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) und senkt das Kursziel.Die jüngste Verlangsamung der Buchungen erhöhe das Risiko, dass die Konsensschätzungen nach unten korrigiert würden, wodurch der Apartment-Vermittler stärker von einer potenziellen Ausweitung der Einnahmen abhängig sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Analyse von Jefferies & Co deute darauf hin, dass die Monetarisierungsmöglichkeiten von Airbnb weitgehend im Aktienkurs eingepreist seien, was durch den 65%-igen Bewertungsaufschlag im Vergleich zu Internet-Konkurrenten unterstrichen werde, obwohl das EBITDA-Wachstum gleich bleibe. Jefferies & Co sei der Ansicht, dass das verlangsamte Wachstum und die sich verschlechternden Trends bei den durchschnittlichen Tagespreisen das Risiko erhöhen würden, dass die Konsensschätzungen für Airbnb nach unten revidiert würden.John Colantuoni, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Airbnb-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 155 auf 140 USD reduziert. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:115,00 EUR -0,93% (29.11.2023, 11:27)