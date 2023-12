Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

129,06 EUR -3,54% (20.12.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

141,07 USD -3,98% (20.12.2023, 22:00)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von der Citigroup:Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) weiterhin mit "buy" ein.Während die US-Internet-Titel im Jahr 2023 weitgehend überdurchschnittlich abgeschnitten hätten, unter anderem durch die mehrfache Expansion, sehe das Unternehmen die Fundamentaldaten für 2024 besser positioniert als für 2023 und eine gute Ausgangsposition für die Performance im Jahr 2024, so Citigroup in seinem Internet-Ausblick 2024.Die Dynamik in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 könne sich im gesamten Internetsektor und insbesondere in den Teilsektoren Online-Werbung, E-Commerce, Marktplätze und Online-Reisen fortsetzen, so Citi, die davon ausgehe, dass der Internetsektor stärker sei als vor einem Jahr, da die meisten Unternehmen Kostensenkungen und Optimierungen durchgeführt hätten. Die Top-Picks von Citi in der Large-Cap-Gruppe für 2024 seien Meta, Amazon und Uber.Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Airbnb weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 147 auf 170 USD. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie: