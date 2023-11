NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

123,30 USD +6,07% (03.11.2023, 16:44)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (03.11.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB).Die Ergebnisse für das dritte Quartal seien solide gewesen und die Buchungen, der Umsatz und das EBITDA hätten weitgehend mit den Erwartungen der Analysten übereingestimmt. Allerdings sei dies ein Tempowechsel gegenüber den allgemeinen positiven Überraschungen in der Vergangenheit, argumentiere Piper. Airbnb sei nach wie vor ein beeindruckendes Unternehmen mit einem starken Direktverkehrs- und Free-Cashflow-Profil. Die Analysten seien konstruktiv in Bezug auf die Fähigkeit, die Einnahmequote durch Zusatzprodukte und Werbung zu verbessern, obwohl der Zeitpunkt unklar sei. Da Airbnb jedoch der teuerste Titel der Gruppe sei, sei es unklar, ob makroökonomische und regulatorische Risiken eingepreist seien.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Airbnb-Aktie mit dem Votum "neutral" ein. Das Kursziel werde von 142,00 auf 123,00 USD reduziert. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:114,14 EUR +5,45% (03.11.2023, 17:13)