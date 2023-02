Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

122,00 EUR +8,14% (15.02.2023, 14:19)



NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

120,87 USD +3,82% (14.02.2023, 22:00)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (15.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von Analyst Brad Erickson von RBC Capital Markets:Brad Erickson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, erhöht das Kursziel für die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) von 110 auf 135 USD.Die Ergebnisse von Airbnb für das vierte Quartal seien "stark" gewesen und der Ausblick für das erste Quartal habe deutlich über dem Konsens gelegen, da sich verschiedene internationale Regionen stark erholt hätten und die Buchungsfenster erweitert worden seien, was nur geringfügig durch das geringere Wachstum in Nordamerika kompensiert worden sei, so der Analyst in einer Research Note.RBC füge jedoch hinzu, dass die Aktie eher fair bewertet als unterbewertet sei, wobei die nachbörslichen Gewinne auf ein 22Faches des Unternehmens auf Basis des erwarteten FY24 EBITDA hinweisen würden.Brad Erickson, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Airbnb unverändert mit dem Votum "sector-perform" ein. (Analyse vom 15.02.2023)Börsenplätze Airbnb-Aktie: