Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

128,68 EUR +4,50% (04.09.2023, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

132,69 USD +0,87% (01.09.2023)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

6Z1



NASDAQ-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (04.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.S&P Dow Jones habe am 1. September nach Handelsschluss das Ergebnis seiner quartalsmäßigen Überprüfungen zur Indexzusammensetzung bekannt gegeben. Demnach werde Airbnb am 18. September in den S&P 500-Index aufgenommen. Airbnb werde Newell Brands ersetzen. Bei Anlegern komme die Nachricht gut an, die Aktie klettere weiter nach oben.Für Airbnb sei die Aufnahme in den S&P500-Index eine gute Nachricht, denn die Zugehörigkeit in den weltweit viel beachteten S&P 500-Index bringe Aufmerksamkeit und eine erhöhte Reputation. Zudem werde die Nachfrage nach den Aktien deutlich steigen, da Index-Fonds die Aktien nun kaufen müssten und einige institutionelle Anleger aufgrund ihrer internen Richtlinien bisher nicht in Airbnb hätten investieren dürfen.Auch charttechnisch mache sich die Nachricht bemerkbar. Nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen den Widerstand bei 129 Dollar habe überwinden können, liege sie am Montag vorbörslich bereits sieben Prozent im Plus. Damit sei nun auch das Jahreshoch bei 155 Dollar in greifbare Nähe gerückt.Wer investiert ist, hält an der Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". Einzig und alleine bedenklich bleibe die extrem hohe Bewertung: Mit einem 2024er KGV von 36 sei die Airbnb-Aktie doppelt so hoch bewertet wie die Peers, die bei etwa 18 lägen. Und auch das durchschnittliche Gewinnwachstum für die kommenden Jahre von rund 15 Prozent rechtfertige in keinster Weise das aktuelle Kursniveau beziehungsweise die Marktkapitalisierung. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link