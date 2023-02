Börsenplätze Airbnb-Aktie:



123,06 EUR -5,79% (17.02.2023, 22:26)



131,60 USD -5,61% (17.02.2023, 22:00)



US0090661010



A2QG35



6Z1



ABNB



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (19.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Apartment-Vermittlers Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Airbnb habe jüngst starke Zahlen und dazu noch einen richtig guten Ausblick präsentiert. Dennoch würden aktuelle Analysten überwiegend Skepsis gegenüber dem Tourismus-Titel zum Ausdruck bringen.Die Credit Suisse sehe die Airbnb-Aktie als Halteposition, nenne aber ein Kursziel von 160 USD, das deutlich über dem aktuellen Kurs liege. Zu den Risiken würden der Wettbewerb und die langsamer als erwartete Akzeptanz von "Alternativ-Unterkünften" gehören, so Credit-Suisse-Analyst Stephen Ju in einer Mitteilung, wie CBNC berichte.JPMorgan-Analyst Doug Anmuth habe ebenfalls sein neutrales Rating für die Airbnb-Aktie bestätigt und darauf hingewiesen, dass der Wettbewerb bei Online-Reisen zunehme. Er habe hinzugefügt, dass sich Airbnb noch in einem frühen Stadium der Rentabilitätssteigerung befinde. Das bedeute, dass es eine Weile dauern könnte, bis das Unternehmen unter dem Strich ein signifikantes Wachstum verzeichne. Anmuth habe auch auf ein grundlegenderes Problem für Airbnb hingeweisen. Airbnb sei auf dem Konzept des Vertrauens aufgebaut, so dass negatives Verhalten von Gastgebern und/oder Gästen den Ruf von Airbnb und die öffentliche Wahrnehmung negativ beeinflussen könnten, so der JPMorgan-Analyst. Sein Kursziel für die Aktie laute 135 USD.Airbnb habe starke Zahlen und einen Top-Ausblick geliefert. Auch charttechnisch sehe der Titel nach wie vor gut aus. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link