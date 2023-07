Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Airbnb-Aktie habe sich in diesem Jahr bisher stark präsentiert. Seit Jahresanfang stehe ein Wertzuwachs von rund 74 Prozent zu Buche. Davon habe allein der Juli einen Performance-Anteil von 16 Prozentpunkten und damit die Tourismus-Aktie auf ein neues 52-Hoch gehievt. Doch der US-Tourismus-Titel habe ein großes Problem, das gegen weitere Kurssteigerungen spreche.Kurzer Rückblick: Airbnb habe im ersten Quartal dieses Jahres den Umsatz um rund 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar steigern können. Und auch andere Kennziffern seien positiv gewesen. So habe der Buchungswert (Gross Booking Value) mit 20,4 Milliarden Dollar ordentliche 19 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Das EBITDA erreiche in Q1 262 Millionen Dollar - unterm Strich seien 117 Millionen Dollar hängen geblieben. So weit, so gut.Doch der Ausblick sei eher enttäuschend gewesen. Das US-Unternehmen rechne im zweiten Quartal (April, Mai, Juni) nur noch mit einem Umsatzwachstum zwischen 12 und 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr - und das trotz des weltweit hohen Reisenachfrage. Beim EBITDA solle in etwa das Ergebnis des Vorjahresquartals erreicht werden, die Marge aber entsprechend geringer ausfallen."Der Aktionär" bleibt weiterhin bei seiner kritischen Einschätzung für Airbnb. Der US-Unterkünfte-Vermittler müsste operativ deutlich mehr (Q2-Zahlen am 3. August) liefern, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen.Anleger sollten die Aktie, die alles andere als ein Schnäppchen ist, besser umschiffen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link