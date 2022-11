Börsenplätze Air Products & Chem-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Air Products & Chem-Aktie:

284,35 EUR +0,14% (17.11.2022, 13:37)



NYSE-Aktienkurs Air Products & Chem-Aktie:

295,12 USD +0,20% (16.11.2022, 22:00)



ISIN Air Products & Chem-Aktie:

US0091581068



WKN Air Products & Chem-Aktie:

854912



Ticker-Symbol Air Products & Chem-Aktie:

AP3



NYSE-Symbol Air Products & Chem-Aktie:

APD



Kurzprofil Air Products & Chemicals Inc.:



Air Products & Chemicals Inc. (ISIN: US0091581068, WKN: 854912, Ticker-Symbol: AP3, NYSE-Symbol: APD) ist ein weltweit tätiger Anbieter von atmosphärischen Gasen, Prozess- und Spezialgasen sowie chemischen Werkstoffen, Ausrüstungen und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Mit einem breiten Produktspektrum an Gasen ist das Unternehmen einer der größten Industriegas-Anbieter weltweit und versorgt Kunden der Märkte Lebensmittel und Getränke, Gesundheit und Körperpflege wie auch Energie, Transport und Halbleiter. Des Weiteren gehört Air Products & Chemicals zu den Weltmarktführern in den Bereichen Helium und Wasserstoff. (17.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Products & Chem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Air Products & Chemicals Inc. (ISIN: US0091581068, WKN: 854912, Ticker-Symbol: AP3, NYSE-Symbol: APD) bei Schwäche kaufenswert.Der Industriegase-Produzent Air Products and Chemicals und das Energie-Unternehmen Mabanaft möchten im Hamburger Hafen das erste große Importterminal für grüne Energie bauen. Damit solle die Produktion von sauberen Wasserstoff in großen Mengen ermöglicht werden. Die Aktie von Air Products präsentiere sich ohnehin in einer starken Verfassung.An dem Terminal am Tanklager Oiltanking Deutschland solle von 2026 an grüner Ammoniak in großem Maßstab in grünen Wasserstoff umgewandelt werden, wie die Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hätten. Die Investitionen seien auf zunächst 500 Millionen Euro beziffert worden, sollten später aber auf rund eine Milliarde Euro verdoppelt werden.Für das Terminal solle zunächst ein 55.000 Tonnen fassendes Ammoniaklager gebaut werden, das durch Importe befüllt werden solle. Im Hochlauf der Anlage sollten dann dort pro Jahr rund 100.000 Tonnen Wasserstoff produziert werden. Da die Anlage nach Unternehmensangaben in großem Umfang ausgebaut werden solle, könnten letztlich 30.000 Lastwagen oder fünf Prozent des Schwerlastverkehrs in Deutschland mit Wasserstoff versorgt werden.Der "Aktionär"-Tipp aus Ausgabe 37/22 bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Air Products & Chem-Aktie. (Analyse vom 31.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link