Börsenplätze Air Products & Chem-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Air Products & Chem-Aktie:

249,35 EUR +0,22% (20.09.2022, 08:52)



NYSE-Aktienkurs Air Products & Chem-Aktie:

249,38 USD +0,82% (19.09.2022, 22:00)



ISIN Air Products & Chem-Aktie:

US0091581068



WKN Air Products & Chem-Aktie:

854912



Ticker-Symbol Air Products & Chem-Aktie:

AP3



NYSE-Symbol Air Products & Chem-Aktie:

APD



Kurzprofil Air Products & Chemicals Inc.:



Air Products & Chemicals Inc. (ISIN: US0091581068, WKN: 854912, Ticker-Symbol: AP3, NYSE-Symbol: APD) ist ein weltweit tätiger Anbieter von atmosphärischen Gasen, Prozess- und Spezialgasen sowie chemischen Werkstoffen, Ausrüstungen und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Mit einem breiten Produktspektrum an Gasen ist das Unternehmen einer der größten Industriegas-Anbieter weltweit und versorgt Kunden der Märkte Lebensmittel und Getränke, Gesundheit und Körperpflege wie auch Energie, Transport und Halbleiter. Des Weiteren gehört Air Products & Chemicals zu den Weltmarktführern in den Bereichen Helium und Wasserstoff. (20.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Products & Chem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" eignet sich die Aktie von Air Products & Chemicals Inc. (ISIN: US0091581068, WKN: 854912, Ticker-Symbol: AP3, NYSE-Symbol: APD) hervorragend als langfristige Depotbeimischung.Ein Gesetz mit Signalwirkung: 430 Milliarden Dollar würden im Rahmen des Inflation Reduction Act in den USA bereitgestellt, 369 Milliarden Dollar davon würden auf die Bereiche Energiesicherheit und saubere Energie entfallen. Nach Ansicht des "Aktionär" sollten Anleger Air Products and Chemicals sowie NextEra Energy als zwei der großen Gewinner des US-Klimapakets auf der Rechnung haben.Dabei handele es sich um einen intimen Kenner der Wasserstoffproduktion, seit über 60 Jahren widme sich das Unternehmen diesem Megatrend. Air Products and Chemicals betreibe weltweit über 100 Anlagen, die täglich insgesamt über 7 Millionen Kilogramm Wasserstoff produzieren könnten. Das hochprofitabel wirtschaftende Unternehmen dürfte in den kommenden Jahren auch seinen Einfluss auf dem US-amerikanischen Wasserstoffmarkt ausbauen.Besonders stark in den USA sei NextEra Energy vertreten. Der breit aufgestellte Konzern decke die gesamte Palette der Stromerzeugung ab, von Kohle- und Atomstrom bis hin zu erneuerbaren Energien. NextEra Energy habe sich auf die Fahnen geschrieben, bis spätestens 2045 komplett klimaneutral zu agieren.Die beiden Aktien eignen sich hervorragend als langfristige Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Denn das milliardenschwere US-Klimapaket sollte den Geschäftsmodellen positive Impulse verleihen. (Analyse vom 20.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link