Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf dem Gelände von BASF in Schwarzheide sei eine Anlage zur Produktion von Sauerstoff und Stickstoff in Betrieb gegangen. In den Bau der Luftzerlegungsanlage des französischen Unternehmens Air Liquide seien rund 40 Millionen Euro investiert worden. Dort werde künftig nach Angaben vom Montag auch CO2-freie Druckluft für BASF bereit gestellt.Der Chemieriese benötige diese Stoffe für die Produktion von Batteriematerialien. Die Anlage sei in zwei Jahren Bauzeit auf einem Areal von 12.000 Quadratmetern errichtet worden - in unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen BASF-Produktionsstätte für hochleistungsfähige Kathodenmaterialien."Mit der neuen Luftzerlegungsanlage von Air Liquide können wir die Produktion von Kathodenmaterial mit technischen Gasen, die nun direkt vor Ort produziert werden, sowohl sicher als auch effizient versorgen und damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des Standortes leisten", habe Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF Schwarzheide, gesagt. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sehe Schwarzheide als Standort für Batterieproduktion deutlich gestärkt: "Damit wird die industrielle Basis insbesondere für die Erfolgsbranche E-Mobility verbreitert, aber auch andere für den Industriestandort Brandenburg wichtige Branchen werden davon profitieren."In der Anlage werde Umgebungsluft angesaugt, gereinigt, verdichtet und gekühlt. Herzstück sei die "Coldbox": Bei Temperaturen von minus 180 bis minus 190 Grad erreiche die Luft flüssigen Zustand und könne so einfacher zerlegt werden. Die Anlage werde nach Firmenangaben auch Flüssigprodukte für weitere Air Liquide-Kunden aus der Auto-, Food-, Metall- und Halbleiterbranche herstellen. So werde die Versorgung in Deutschland und Polen mit Industriegasen gestärkt. Air Liquide betreibe in Deutschland 22 Luftzerlegungsanlagen an 15 Standorten.Die Aktie von Air Liquide bleibt eine solide Halteposition (Stopp: 138 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 04.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: