Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (20.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) unter die Lupe.Der französische Konzern habe am Dienstag die finalen Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Mit den bekanntgegebenen Ergebnissen habe Air Liquide über den Prognosen der durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen.Das Zahlenwerk komme an der Börse gut an. Seit September 2022 gehe es für Air Liquide steil nach oben. Seitdem habe das Papier rund 55% an Wert gewonnen und notiere ganz in der Nähe des Allzeithochs. Mit einem KGV von 24 sei die Air Liquide-Aktie moderat bewertet. Die Franzosen hätten in den letzten 34 Jahren keine Dividendenkürzung vorgenommen, dabei werde die im Mai anstehende Dividende von zuvor 2,95 auf 3,20 Euro erhöht. "Der Aktionär" setze nicht auf Air Liquide, sondern auf den Konkurrenten Linde, der sich seit etwa vier Jahren auf der Empfehlungsliste befinde, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:182,62 EUR +3,90% (20.02.2024, 13:14)