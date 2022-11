Börsenplätze Air Liquide-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

136,26 EUR -0,67% (22.11.2022, 12:18)



Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

136,14 EUR -0,34% (22.11.2022, 12:18)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (22.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer mehr Unternehmen würden innovative Wege gehen, um eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft zu etablieren. So auch der Industriegase-Riese Air Liquide und der Energie-Gigant TotalEnergies. Beide Unternehmen würden die Produktion von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Wasserstoff im Rahmen der Umwandlung des Total-Energies-Standorts Grandpuits ermöglichen wollen.Air Liquide nehme über 130 Millionen Euro in die Hand, um den Bau und den Betrieb einer neuen Wasserstoff-Produktionsanlage zu realisieren. Diese werde wiederum mit Biogas aus der Total-Energies-Raffinerie und mit der Kohlenstoffabscheidungstechnologie namens Cryocap von Air Liquide betrieben.Die beiden Unternehmen würden davon ausgehen, dass nach Inbetriebnahme jedes Jahr Emissionen in Höhe von 150.000 Tonnen vermieden werden könnten. TotalEnergies wiederum wolle den Wasserstoff - die Anlage solle mehr als 20.000 Tonnen pro Jahr generieren - nutzen, um nachhaltiges Flugbenzin zu produzieren. Ein kleiner Teil könnte laut einer Pressemitteilung auch in der nachhaltigen Mobilität in der Region Ile-de-France Verwendung finden. Mithilfe der Cryotap-Technologie wolle Air Liquide 110.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid abscheiden. Diese sollten dann in der Agrar- und Ernährungswirtschaft wiederverwendet werden.Große Player wie Air Liquide und TotalEnergies würden immer stärker auf Nachhaltigkeit setzen. Das dürfte sich langfristig auszahlen. Beide Titel bleiben auf der Kaufliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 22.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.