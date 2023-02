Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

45,00 EUR -2,58% (17.02.2023, 08:57)



TSX-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

66,35 CAD +0,84% (16.02.2023, 22:16)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

49,30 USD +0,31% (16.02.2023, 22:00)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AE9



TSX-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AEM



NYSE-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen, das sich mit der Förderung von Edelmetallen befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Nordgeschäft, Südgeschäft und Exploration. Das Nordgeschäft des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Kanada und Finnland. Der südliche Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Mexiko. Die Explorationsgruppe des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und Mineralressourcen sowie neuer Erschließungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen. (17.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Die Goldproduzenten würden ihre Zahlen für das vierte Quartal melden und die durch die Bank eher verhalten ausfallen. Das wundere nicht, sei doch das vierte Quartal 2022 noch gezeichnet von niedrigeren Edelmetallpreisen auf der einen und Inflationsdruck auf der anderen Seite gewesen. Gestern habe sich nun auch Agnico Eagle zu den Konzernen gesellt, die den Markt nicht vollständig hätten überzeugen können.Dabei sei es weniger das Ergebnis von Agnico-Eagle Mines gewesen. Der bereinigte Nettogewinn von 0,41 USD je Aktie habe im Rahmen dessen gelegen, was Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Die Goldproduktion solle im laufenden Jahr bei 3,24 bis 3,44 Mio. Unzen liegen. Auch das sei im Rahmen dessen, was der kanadische Konzern schon bei seinem Mehrjahresausblick genannt habe. Doch die Kosten würden steigen. Das liege zum einen an etwas höheren Ausgaben für die Minen, v.a. jedoch an höheren Betriebskosten, die - der Conference Call stehe noch aus - vermutlich der hohen Inflation geschuldet sein dürften. Agnico-Eagle Mines rechne nun mit Kosten (all-in sustaining) von 1.140 bis 1.190 USD. Das seien zwar weniger als im vierten Quartal, wo die Kosten noch bei 1.231 USD gelegen hätten, aber eben mehr als ursprünglich veranschlagt. Das Unternehmen habe nämlich 1.000 bis 1.050 USD als realistisch angesehen. Die Agnico-Eagle Mines-Aktie sei dann auch nachbörslich noch in die Knie gegangen.Nun es gäbe sicherlich jede Menge positiver Aspekte aus dem Bericht, den Agnico-Eagle Mines veröffentlicht habe. Die steigenden Reserven beispielsweise oder auch die Aussicht darauf, dass Hope Bay, ein Projekt, das bei dem vorherigen Eigentümer zu einem Desaster geworden sei, zu einer Mine mit 350.000 bis 400.000 Unzen Produktion pro Jahr ausgebaut werden solle. Der Markt werde sich heute aber aller Voraussicht nach auf die steigenden Kosten stürzen und die Aktie dürfte unter Druck geraten. Der schwache Goldpreis dürfte sein Übriges dazu tun. Aber wenn der Rauch sich gelegt habe, dürften Anleger erkennen, dass Agnico-Eagle Mines noch immer der kostengünstigste Produzent unter den Top 3 sei und die Konzentration der Minen auf Kanada zahlreiche Vorteile biete, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link