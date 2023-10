Tradegate-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:

43,79 EUR +2,82% (09.10.2023, 15:12)



TSX-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:

61,63 CAD +1,35% (06.10.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:

45,10 USD +1,67% (06.10.2023, 22:10)



ISIN Agnico Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AE9



TSX-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AEM



NYSE-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AEM



Kurzprofil Agnico Eagle Mines Ltd.:



Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen, das sich mit der Förderung von Edelmetallen befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Nordgeschäft, Südgeschäft und Exploration. Das Nordgeschäft des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Kanada und Finnland. Der südliche Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Mexiko. Die Explorationsgruppe des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und Mineralressourcen sowie neuer Erschließungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen. (09.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldsektor habe eine schwierige Zeit hinter sich. Die Renditen der US-Staatsanleihen hätten einen scharfen Anstieg verzeichnet. Im Schlepptau habe auch der Dollar zu neuer Stärke reifen können. Und diese Kombination habe auf dem Goldpreis gelastet. Das Edelmetall sei aktuell stark überverkauft und schreie nach einer Gegenbewegung. Die Unsicherheit im Nahen Osten sorge für einige Sichere-Hafen-Käufe zum Wochenstart.Auch die Minenaktien hätten deutlich gelitten. Das verwundere nicht, sorge doch ein niedrigerer Goldpreis dafür, dass die Margen sinken würden. Dennoch seien einige Aktien mittlerweile so günstig, dass es schwerfalle, sie zu ignorieren. Ganz vorne auf der Liste: Agnico Eagle. Das Unternehmen sei in den vergangenen Jahren vor allem durch die Übernahme von Kirkland Lake Gold stark gewachsen. Aber auch der Kauf des verbliebenen 50-Prozent-Anteils an der Canadian Malartic Mine dürfte sich als schlauer Schachzug herausstellen. Agnico Eagle kontrolliere basierend auf den Zahlen für das zweite Quartal die vier größten Minen Kanadas. Ganz vorne rangiere Canadian Malartic, eine Mine, die fast 700.000 Unzen pro Jahr produziere. Knapp dahinter liege Detour Lake Gold. Betrachte man die Pläne für Detour Lake, dann dürfte die Mine bald die größte des Landes sein. Aber auch Meadowbank und Meliadine, die auf den Plätzen drei und vier rangieren würden, würden Agnico gehören.Agnico Eagle habe von allen großen Goldproduzenten das beste Länderrisiko. Das Gros der Minen befinde sich in Kanada, dazu kämen noch zwei große Minen in Finnland und in Australien. Das senke das Risiko vor plötzlichen Produktionsunterbrechungen aufgrund von politischen Entscheidungen enorm. Die Aktie habe eine Dividendenrendite von mehr als 3 Prozent, was bei Goldproduzenten eher eine Ausnahmeerscheinung sei - noch dazu, wenn sie stark wachsen würden wie Agnico Eagle.Die Aktie bleibt perspektivisch ein Kauf, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Agnico Eagle Mines-Aktie. (Analyse vom 09.10.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Agnico Eagle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Agnico Eagle Mines-Aktie: