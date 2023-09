Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

42,88 EUR -0,28% (28.09.2023, 16:44)



TSX-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

61,13 CAD +0,16% (28.09.2023, 16:35)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

45,26 USD +0,18% (28.09.2023, 16:35)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AE9



TSX-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AEM



NYSE-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen, das sich mit der Förderung von Edelmetallen befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Nordgeschäft, Südgeschäft und Exploration. Das Nordgeschäft des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Kanada und Finnland. Der südliche Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Mexiko. Die Explorationsgruppe des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und Mineralressourcen sowie neuer Erschließungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen. (28.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Im Vergleich zu den beiden großen Rivalen, Barrick Gold und Newmont, sei die Agnico-Eagle-Aktie trotz eines schwachen Goldpreises zuletzt nicht auf ein neues Jahrestief gefallen. Der CEO und Präsident von Agnico, Ammar Al-Joundi, habe auf dem Gold Forum Americas erklärt, was Agnico-Eagle von den anderen beiden Produzenten unterscheide."Was einen guten Bergbauunternehmer wirklich ausmacht ist Folgendes: Den Boden, die Lieferanten, die Auftragnehmer und die Genehmigungen bestens zu kennen und all das kommt durch Erfahrung", habe Al-Joundi gesagt. "Während viele unserer Konkurrenten globale Bergbauunternehmen sind und überall auf der Welt Minen bauen werden, sind wir regional."Der drittgrößte Goldproduzent habe zu Beginn dieses Jahres die kanadische Goldmine Canadian Malartic komplett übernommen. Al-Joundi sei gefragt worden, wie er deren zukünftige Entwicklung sehe."Was uns an Malartic wirklich begeistert hat, war natürlich das geologische Potenzial in unserer Nachbarschaft, aber auch die Mühlenkapazität", habe er gesagt und auf die "riesige" 60.000-Tonnen-Mühle hingewiesen, die dem Unternehmen 40.000 Tonnen pro Tag an ungenutzter Kapazität geben werde, während es den Übergang von Tagebau zu Untertage vornehme."In diesem Geschäft geht es nicht nur darum, größer zu werden. Das ist manchmal ein Problem. Es geht wirklich darum, Geld für unsere Aktionäre zu verdienen, und wir versuchen, ihnen mit so wenig Kapital wie möglich das meiste Geld zu verdienen, weil es eine Kapitalrendite ist."Agnico-Eagle sei schon länger der Favorit des AKTIONÄR unter den großen Produzenten und befinde sich deshalb auch im AKTIONÄR-Depot. Die jüngsten Aussagen des CEOs deuten auf eine positive Zukunft hin.Die Agnico-Eagle Mines-Aktie bleibt ein Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link