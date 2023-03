Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen, das sich mit der Förderung von Edelmetallen befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Nordgeschäft, Südgeschäft und Exploration. Das Nordgeschäft des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Kanada und Finnland. Der südliche Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Mexiko. Die Explorationsgruppe des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und Mineralressourcen sowie neuer Erschließungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen. (14.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis pendle nach den Inflationsdaten aus den USA um seinen Vortagsschluss. Es gebe zwar kleinere Gewinnmitnahmen. Aber die Bullen könnten bislang den Bereich um 1.900 Dollar verteidigen. Die Goldminen würden nach den Kursgewinnen von gestern kaum Abgabedruck sehen. Für den Sektor sei das ein gutes Zeichen.Doch wo solle man investieren? Der CEO von Agnico Eagles Mines, Ammar Al-Joundi, habe gegenüber dem Internetportal kitco.com seine Kriterien genannt. Als die Kriterien, die Agnico Eagle anwende, wenn es um Zukäufe gehe. Al-Joundi habe zwei Kriterien für die Konzentration des Unternehmens auf ausgewählte Regionen genannt: geologisches Potenzial und politische Stabilität."Es war schon immer unsere Strategie, die Regionen zu konsolidieren, die wir für die besten der Welt halten", so Al-Joundi. "Hat die Region das geologische Potenzial für mehrere Minen über mehrere Jahrzehnte hinweg und verfügt sie über die politische Stabilität?" Auf der Grundlage dieser beiden Kriterien sei die Abitibi-Region in Kanada wohl der beste Ort für den Bergbau in der ganzen Welt.Al-Joundi habe gesagt, dass die Inflation bei Agnico immer noch ein Problem darstelle, und angemerkt, dass das Unternehmen sein jüngstes Budget nicht in der Erwartung aufgestellt habe, dass die Kosten sinken würden. "Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob der Höchststand erreicht ist oder nicht", so Al-Joundi, der jedoch darauf hingewiesen habe, dass das Unternehmen eine gewisse Entlastung bei den Energiekosten und der Währung habe feststellen können. "Man muss aufpassen, dass Leute wie ich nicht alles auf die Inflation schieben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Agnico Eagle.