NYSE-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:

49,09 USD +3,05% (01.03.2024, 17:41)



ISIN Agnico Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AE9



TSX-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AEM



NYSE-Symbol Agnico Eagle Mines-Aktie:

AEM



Kurzprofil Agnico Eagle Mines Ltd.:



Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen, das sich mit der Förderung von Edelmetallen befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Nordgeschäft, Südgeschäft und Exploration. Das Nordgeschäft des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Kanada und Finnland. Der südliche Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Mexiko. Die Explorationsgruppe des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und Mineralressourcen sowie neuer Erschließungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen. (01.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Die Agnico Eagle Mines-Aktie sei zwar nicht günstig und habe auch nicht das größte Potenzial unter den Sektorenwerten. Das Management mache aber einen guten Job und der kanadische Konzern sei operativ wirklich gut unterwegs. In einem sehr schwachen Umfeld bleibe Agnico Eagle Mines die erste Wahl unter den Goldproduzenten. Kaufen und liegen lassen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.02.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:45,36 EUR +2,00% (01.03.2024, 17:52)TSX-Aktienkurs Agnico Eagle Mines-Aktie:66,52 CAD +2,20% (01.03.2024, 17:41)