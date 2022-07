Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

41,655 EUR +0,98% (29.07.2022, 10:22)



TSX-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

53,89 CAD +6,38% (28.07.2022)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

42,01 USD +6,33% (28.07.2022)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AE9



TSX-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AEM



NYSE-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie:

AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen, das sich mit der Förderung von Edelmetallen befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Nordgeschäft, Südgeschäft und Exploration. Das Nordgeschäft des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Kanada und Finnland. Der südliche Geschäftsbereich des Unternehmens umfasst seine Betriebe in Mexiko. Die Explorationsgruppe des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und Mineralressourcen sowie neuer Erschließungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen. (29.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Auftakt in die Berichtssaison der großen Goldproduzenten sei alles andere als geglückt. Der weltweit größte Goldkonzern, Newmont, habe schwache Zahlen gemeldet. Der Konzern habe die Schätzungen der Analysten verfehlt und auch die Jahresprognose gesenkt. Der Inflationsdruck mache dem Konzern zu schaffen. Dass es auch anders gehe, beweise Agnico Eagle. Die Nummer drei der größten Produzenten weltweit.Agnico melde für das zweite Quartal eine Produktion von 858.200 Unzen Gold. Das sei ein Anstieg von 71 Prozent verglichen mit dem zweiten Quartal 2021. Aber natürlich sei dieser Anstieg nicht organisch erreicht worden, sondern sei auf die Übernahme von Kirkland Lake Gold zurückzuführen. Das Besondere an den Zahlen seien aber die Kosten gewesen: Während die Branche unter dem Inflationsdruck leide, habe Agnico Kosten von 1.026 Dollar je Unze gemeldet - und das sei weniger gewesen, als Agnico selbst prognostiziert habe. Währungseffekte hätten Agnico dazu verholfen, einen Teil der Inflation auszugleichen. Obwohl der Konzern selbst sage, dass das zweite Halbjahr in Sachen Inflation eine Herausforderung werde, habe Agnico die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt.Agnico habe in dem Quartalsbericht auch noch einige starke Explorationsergebnisse sowohl von Canadian Malartic als auch von Detour Lake und Macasse versteckt. Die hätten das Ergebnis abgerundet. Die Aktie sei in den Wochen vorher in Sippenhaft genommen worden und zunehmend unter Druck geraten. Doch das führe dazu, dass Agnico Eagle heute so attraktiv bewertet sei wie selten zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Die Aktie sei nach Bekanntgabe der Zahlen um über sechs Prozent nach oben gesprungen. Doch das sollte erst der Startschuss gewesen sein.Agnico Eagle sei auch im Best of Gold Miners-Index enthalten. Anleger, die das Risiko einer Einzelanlage scheuen, können auf diesem Index zurückgreifen, in dem sich aktuell zehn Werte befinden, so Markus Bußler. Mit dem Zertifikat DA0AAY könnten Anleger den Index praktisch 1 zu 1 nachbilden. (Analyse vom 29.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.