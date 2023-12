Risikofreudige Neueinsteiger warten zunächst einen Rücksetzer ab, ehe sie einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Affirm-Aktie. (Analyse vom 20.12.2023)



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (20.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gewinnmitnahmen und eine Abstufung durch die Analysten von Morgan Stanley hätten die Kursrally bei Affirm am Montag nur kurz gebremst. Bereits am Dienstag hätten die Anleger schon wieder Grund zur Freude gehabt. In nur fünf Wochen seit der Erstempfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 43/23 habe sich die Aktie nun beinahe verdoppelt.Wenn es laufe, dann laufe es. Nach einem Ausbau der Kooperation mit Amazon und starken Geschäften rund um die Shopping-Feiertage Black Friday und Cyber Monday habe Affirm am Dienstag den nächsten Paukenschlag verkündet: Auch die bestehende Kooperation mit dem US-Einzelhandelsriesen Walmart werde demnach erweitert.Bislang könnten Walmart-Kunden in den USA die von Affirm angebotenen Ratenzahlungen ("buy now, pay later"; BNPL) bereits beim Einkauf im Online-Shop und den normalen Kassen der stationären Filialen nutzen. Künftig solle diese Option auch bei der Bezahlung an einer der SB-Kassen in mehr als 4.500 Walmart-Geschäften zur Verfügung stehen.Dazu müssten Kunden ihre Waren zunächst scannen und anschließend in der Affirm-App den Einkaufswert sowie einige weitere Informationen eintragen, um den Kredit zu beantragen. Sei der Einkauf für die Zahlung mittels BNPL via Affirm qualifiziert, erscheine ein Barcode auf dem Display, der zum Bezahlen gescannt werden könne.Die Affirm-Aktie habe am Dienstag mit einem Kursplus von rund 15 Prozent auf die Nachricht über die Erweiterung der Walmart-Kooperation reagiert und den extrem starken Lauf seit Ende Oktober mit einem neuen Jahreshoch gekrönt.Darauf hätten am Dienstag wiederum die Analysten der Investmentbank Mizuho reagiert und das Kursziel kräftig hochgeschraubt. Die Mittelfrist-Ziele des Managements könnten sich als zu niedrig erweisen, habe Analyst Dan Dolev in einer Studie am Mittwoch geschrieben. Nämlich dann, wenn sich Affirm von einem reinen BNPL-Anbieter zu einem vollwertigen Finanzdienstleister mit Direktüberweisungen, Spareinlagen, unter weiteren Banking-Funktionen entwickele. Seine Kaufempfehlung habe er vor diesem Hintergrund bestätigt und den fairen Wert von 30 auf 65 Dollar mehr als verdoppelt.Anleger, die der spekulativen Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 43/23 gefolgt seien, könnten sich nach nur fünf Wochen bereits über ein Kursplus von mehr als 90 Prozent freuen. Nach diesem starken Lauf seien erste Gewinnmitnahmen sicher keine schlechte Idee. Mit der verbliebenen Position könnten Anleger auf eine Fortsetzung der Rally spekulieren, sollten dabei aber regelmäßig den Stopp nachziehen.