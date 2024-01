NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (12.01.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM).Nach einem starken vierten Quartal sehe Truist "mehr vom Gleichen" für die Gruppe, da Investoren ihr Engagement in einer weichen Landung erhöhen würden und eine mehrfache Expansion für schnell wachsende digitale FinTechs, die sich der Rentabilität nähern würden, vorantreiben würden, so die Analysten im Research-Note zu FinTech-Werten. Der Markt bleibe skeptisch, was die langfristige Beständigkeit von Buy-now-pay-later als echtes Tenderverfahren angehe, aber Truist sehe einen "deutlich höheren strukturellen Tenderanteil",Die Analysten von Truist stufen die Affirm-Aktie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 55,00 auf 60,00 USD angehoben. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Affirm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:39,80 EUR +2,05% (12.01.2024, 15:58)