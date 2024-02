NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

43,42 USD +1,47% (08.02.2024, 15:45)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) unter die Lupe.Der US-Zahlungsdienstleister habe am Donnerstag nachbörslich gute Quartalszahlen vorgelegt. In praktisch allen Segmenten habe Affirm zulegen können. Doch an der Börse heiße es "Sell on good News", die Affirm-Aktie sacke direkt nach den Zahlen prozentual zweistellig ab. Obwohl Affirm in allen Bereichen habe zulegen können, sei die Aktie nachbörslich stark gefallen. Vor den Zahlen sei es erneut zu starken Kursgewinnen gekommen.Nach dem starken Kursaufschwung tue eine Beruhigung gut. "Der Aktionär" habe Affirm Mitte November zu 23,90 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger könnten einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen, sollten mit dem Rest aber engagiert bleiben. "Der Aktionär" habe das Kursziel auf 59 Euro erhöht, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2024)Börsenplätze Affirm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:39,80 EUR +2,05% (09.02.2024, 15:58)