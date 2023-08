unter folgendem Link.



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (27.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) unter die Lupe.Dem US-Payment-Spezialisten sei am Freitag etwas gelungen, das die Branchenkollegen Adyen und PayPal zuletzt nicht geschafft hätten: Das kalifornische Unternehmen habe Zahlen vorgelegt, die die Wall Street auf ganzer Länge überzeugt hätten. In der Folge habe die Affirm-Aktie am Freitag um fast 30% zugelegt.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 sei schwierig gewesen, so Finanzchef Michael Linford in einem Interview. Aber nachdem das Unternehmen Monate der Volatilität überstanden habe, die sich auf die kurzfristige Leistung ausgewirkt hätten, habe Affirm das Jahr "stark" beendet. Auch auf das laufende erste Geschäftsquartal blicke der Zahlungsabwickler nun mit Zuversicht, was sich in einer optimistischen Prognose widerspiegele. Die Affirm-Aktie stehe derzeit aber nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)