Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:

39,10 EUR +7,12% (08.12.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

42,07 USD +6,74% (08.12.2023, 22:00)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (11.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) unter die Lupe.Das Papier des auf Ratenzahlungen ("buy now, pay later") spezialisierten US-Zahlungsabwicklers kenne seit Wochen kein Halten mehr und habe seit Anfang November rund 130% zugelegt. Alleine am Freitag habe die Affirm-Aktie um rund 6,7% zugelegt und nehme damit erneut das erst zur Wochenmitte markierte 52-Wochen-Hoch bei 41,89 USD ins Visier. Der Zahlungsdienstleister habe dabei u.a. von einem Ausbau der bestehenden Kooperation mit Amazon.com profitiert. Zudem sei das Shopping-Spektakel rund um Black Friday und Cyber Monday in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen.Nachdem der Kurs in nur drei Wochen seit der Empfehlung um rund 60% explodiert sei, sollten investierte Anleger die Gewinne mit nachgezogenem Ziel und Stopp laufen lassen. Risikofreudige Neueinsteiger sollten nach dem starken Lauf allerdings zunächst kleinere Rücksetzer abwarten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2023)