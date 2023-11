NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (28.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) von "underperform" auf "hold" hoch und erhöhen das Kursziel von 9,50 USD auf 30,00 USD.Die Aktien seien seit Februar 2022 um 50% gesunken und viele der Faktoren, die das "underperform"-Rating begründen würden, hätten sich bewahrheitet. Die Heraufstufung stütze sich auf die jüngsten Anzeichen für eine Stabilisierung der Kapitalkosten und der Kapitalmarktaktivität, eine Stabilisierung, wenn nicht gar Verbesserung der Kreditleistung, und eine anhaltende Dynamik bei der Einführung von "Buy now pay later".Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Affirm-Aktie von "underperform" auf "hold" herauf. (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze Affirm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:27,30 EUR +1,87% (28.11.2023, 14:32)