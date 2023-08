NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

14,46 USD +1,69% (23.08.2023, 21:23)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (23.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Reginald Smith, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) weiterhin mit "neutral" ein und erhöht das Kursziel von 16 auf 18 USD.Der Analyst habe die Kursziele für den Zahlungsverkehrs- und Verarbeitungskonzern für Dezember 2024 festgelegt und habe erklärt, dass ein Großteil des Sektors weiterhin in der Nähe von Mehrjahrestiefs gehandelt werde, wobei die Bewertungen im Vergleich zum S&P 500 Index weit über die historischen Durchschnittswerte hinaus komprimiert seien. Smith gehe davon aus, dass die "relativ bärische Stimmung" anhalte, sehe aber ein "gesundes Aufwärtspotenzial" für seine Top-Picks.Reginald Smith, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Affirm-Aktie unverändert mit "neutral". (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Affirm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:13,20 EUR +0,38% (23.08.2023, 19:34)