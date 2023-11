Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Aktien von Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Affirm-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:

19,35 EUR +15,87% (02.11.2023, 18:03)



NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

20,58 USD +16,87% (02.11.2023, 18:22)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Payment-Spezialisten Affirm springe am Donnerstagnachmittag um mehr als 15 Prozent nach oben. Auslöser sei eine Meldung, wonach der E-Commerce-Riese Amazon die Kooperation mit dem Fintech erweitere und dessen "Buy now, pay later"-Angebot (BNPL) in die Firmenkundenplattform Amazon Business integriere.Wie CNBC am Donnerstag berichtet habe, führe Amazon erstmals eine "Buy now, pay later"-Bezahloption für Millionen von Kleinunternehmen ein, die die E-Commerce-Plattform des Konzerns nutzen würden. Dazu baue Amazon die bestehende Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Affirm aus und integriere dessen BNPL-Angebot in die Unternehmenskundenplattform Amazon Business.Das Angebot solle demnach Ratenkredite im Volumen von 100 bis 20.000 Dollar umfassen und bis zum Shopping-Feiertag Black Friday am 24. November für alle berechtigten Kunden verfügbar sein. Die Bezahloption richte sich dabei speziell an Einzelunternehmer oder kleine Unternehmen, die sich im Besitz einer einzigen Person befänden - die am weitesten verbreitete Unternehmensform in den USA.Vorbehaltlich der Genehmigung der Zahlung könnten die Nutzer ihre Einkäufe bei Amazon dann in Raten über drei bis 48 Monate bezahlen. Laut Wayne Pommen, Chief Revenue Officer von Affirm, werde dabei ein Jahreszins zwischen 10 und 36 Prozent berechnet, der sich nach dem Risiko der Transaktion richte. Säumniszuschläge oder versteckten Gebühren gebe es laut Affirm nicht.Der Finanzdienstleister und der Handelsriese würden damit versuchen eine Lücke bei der Kapitalversorgung kleiner Unternehmen zu schließen. "Wir hören ständig von kleinen Unternehmen, dass sie Zahlungslösungen benötigen, um ihren Cashflow zu verwalten", habe Todd Heimes, Direktor von Amazon Business Worldwide, gegenüber CNBC gesagt. "Wir bieten die Möglichkeit, Kreditkarten zu verwenden und per Rechnung zu bezahlen. Dies ist eine weitere Option für kleine Geschäftskunden, um auf Raten zu bezahlen."Das Geschäft mit BNPL-Krediten über Amazon Business sei dabei ein erster Testballon, wann auch ein ziemlich großer: Die Sparte habe laut dem Bericht mehr als 6 Millionen Kunden und in diesem Jahr bereits 35 Milliarden Dollar umgesetzt. "Wir werden sehen, wie das Produkt ankommt und ob es sinnvoll ist, es auf ein breiteres Universum von Unternehmen auszuweiten", so Pommen.Bei den Aktionären komme die Meldung am Donnerstag jedenfalls hervorragend an: Die Affirm-Aktie schieße um mehr als 15 Prozent nach oben und habe die Verluste durch den Wordline-Schock in der Vorwoche damit bereits wieder ausgeglichen. Sie steht derzeit aber nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Affirm-Aktie. (Analyse vom 02.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.