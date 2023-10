NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (10.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Modell "Buy now, pay later" halte der Börsenexperte für "ein Rezept aus der Hölle". Laut Umfragen würden aber viele Leute diese "Buy now, pay later"-Angebote in Anspruch nehmen, damit sie noch Teil der großen E-Commerce-Gemeinde sein könnten. Anleger sollten die Affirm-Aktie auf die Watchlist packen, denn sie könnte etwas an Dynamik gewinnen und über 20 USD laufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.10.2023)