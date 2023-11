Börsenplätze Affirm-Aktie:



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (27.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der diesjährige Black Friday sei für den Einzelhandel in den USA ein voller Erfolg gewesen und auch am heutigen Cyber Monday würden die Analysten neue Umsatzrekorde erwarten. Am wichtigsten Online-Shopping-Tag des Jahres dürfte demnach auch die Nutzung von "Buy now, pay later"-Angeboten neue Höchststände erreichen. Gut für den Zahlungsabwickler Affirm.Die Marktforscher von Adobe würden am diesjährigen Cyber Monday nun mit US-Einzelhandelserlösen von 12,0 bis 12,4 Milliarden Dollar rechnen - und damit mehr, als im Vorfeld prognostiziert. Gemessen am Umsatz wäre es der größte Online-Shopping-Tag aller Zeiten, so die Experten.Um den Shopping-Rausch zu bezahlen, würden zudem mehr Verbraucherinnen und Verbraucher als je zuvor auf sogenannte "Buy now, pay later"-Angebote (BNPL) zurückgreifen. Das Volumen der Bestellungen, die mit dieser Art von volldigitalen Ratenkrediten bezahlt würden, solle laut Adobe an diesem Cyber Monday auf 782 Millionen Dollar steigen. Das wären 19 Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Höchststand.Die Affirm-Aktie gebe dank dieser Aussichten aktuell kräftig Gas. Mit prozentual zweistelligen Kursgewinnen habe sie zum Handelsstart am heutigen Montag an die dynamische Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen angeknüpft und bei 30,35 Dollar den höchsten Stand seit August 2022 markiert. Seit Jahresbeginn summiere sich das Kursplus damit inzwischen auf mehr als 200 Prozent.Affirm stehe inzwischen auch wieder auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Anleger, die der spekulativen Empfehlung in Ausgabe 47/2023 gefolgt seien, sollten die Gewinne laufen lassen. Risikofreudige Neueinsteiger können etwaige Rücksetzer nutzen, um noch einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link