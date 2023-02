Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Symbol: AFRM) unter die Lupe.Paukenschlag beim US-Fintech Affirm: Der auf "Buy now, pay later"-Lösungen spezialisierte Zahlungsdienstleister habe am Mittwochabend nach US-Börsenschluss enttäuschende Zahlen vorgelegt, die Prognose gekappt und den Abbau von fast einem Fünftel aller Stellen verkündet.Der Umsatz sei im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um elf Prozent auf 400 Mio. Dollar gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld jedoch im Schnitt mit einem Anstieg auf 416 Mio. Dollar gerechnet.Unter dem Strich habe sich der Nettoverlust dabei auf 322,4 Mio. Dollar mehr als verdoppelt. Analysten hätten hier "nur" mit einem Anstieg auf 293,2 Mio. Dollar gerechnet. Der Verlust je Aktie in Höhe von 1,10 Dollar hätten dementsprechend ebenfalls über den Wall-Street-Schätzungen von durchschnittlich 0,98 Dollar gelegen.Auch der Blick in die Zukunft sei verhalten: Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei erneut gesenkt worden. Demnach sollten die Erlöse nun zwischen 1,48 und 1,55 Mrd. Dollar liegen - statt wie bisher zwischen 1,60 und 1,68 Mrd. Dollar.Als Konsequenz wolle das Management nun die Kosten senken und die expansive Personalpolitik während des Booms zumindest teilweise rückgängig machen. Deshalb solle nun rund 19 Prozent der Stellen wieder gestrichen werden. Das entspreche laut Medienberichten rund 500 Beschäftigten. Zudem wolle sich Affirm wieder auf das Kerngeschäft fokussieren und periphere Angebote wie den Handel mit Kryptowährungen einstellen.Der befürchtete Anstieg von Kreditausfällen sei ausgeblieben, doch das sei auch der einzige Lichtblick im jüngsten Zahlenwerk von Affirm gewesen. Entsprechend eindeutig sei auch die Reaktion der Anleger ausgefallen: Die Aktie sei im nachbörslichen US-Handel um fast 20 Prozent eingeknickt und werde hierzulande ähnlich stark abgestraft. Für die Erholungsrally der vergangenen Wochen sei das ein herber Rückschlag.Affirm steht derzeit aber ohnehin nicht auf der Empfehlungsliste, im Gegenteil: In der aktuellen Ausgabe (07/23) hat DER AKTIONÄR explizit von der Aktie abgeraten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2023)