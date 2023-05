Nach dem Kompromiss im US-Schuldenstreit würden Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy nun um eine breite Zustimmung der Abgeordneten im Kongress werben. Der am Wochenende erzielte Durchbruch zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze bis 2025 im Gegenzug zu deutlichen Kürzungen bei den Ausgaben solle den bevorstehenden Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt abwenden. Gänzlich gegessen sei die Sache jedoch nicht. Einige Republikaner des rechten Flügels der Partei hätten sich bereits klar ausgesprochen, dass sie sich gegen den ausgehandelten Kompromiss stellen würden.



Heute uns würden zunächst einige wenige Unternehmensmeldungen und dazu vor allem zahlreiche Konjunkturdaten erwarten. Von Interesse dürften vor allem die Zahlen zum Industrie- und Dienstleistungsvertrauen in der Eurozone am Vormittag sowie zum US- Konsumentenvertrauen am Nachmittag sein.



Am heutigen Morgen würden sich - wie schon gestern - Chinas Aktienindices im Minus präsentieren (die Gewinne der Industrieunternehmen in China seien in den ersten vier Monaten des Jahres um mehr als 20% gefallen, was die Abkühlung der Nachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unterstreiche), jene der meisten anderen wichtigen Börsenplätze Asiens im Plus.



Im Rohstoffbereich hätten sich die Ölpreise über das lange Wochenende wieder ein wenig erholt. Ein Fass der Sorte Brent koste aktuell USD 76,60. Der Goldpreis habe hingegen weiter nachgegeben und notiere nun bei rund USD 1.935 je Feinunze. Wenig Veränderung würden die Krypto-"Währungen" zeigen. Ein Bitcoin sei aktuell in etwa USD 27.700 wert. (30.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Memorial Day in den USA hat dort den Börsenhandel am gestrigen Montag komplett zum Erliegen gebracht und in Kombination mit dem Pfingstmontag auch in Europa für einen äußerst beschaulichen Handelstag gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch hier seien bedeutende Börsen, wie jene in London oder Zürich geschlossen geblieben; viele andere hätten geöffnet, aber nur mäßige Handelsumsätze zusammengebracht. Kursrelevante Unternehmensnachrichten seien ebenso Mangelware wie Impulse vonseiten der Konjunkturdaten geblieben. Der vorläufige Durchbruch im US-Schuldenstreit sei an den Märkten - insbesondere in den USA - schon am Freitag antizipiert worden und habe gestern in Europa und Asien kaum mehr Unterstützung geliefert. Asiens Aktienindices hätten zwar gestern mit Ausnahme Chinas praktisch allesamt ein Plus geschafft; in Europa seien aber die anfangs erzielten Gewinne im Handelsverlauf abgebröckelt und so hätten EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) jeweils zwischen 0,2% und 0,4% tiefer geschlossen.