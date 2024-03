Das Biotech-Unternehmen MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) und der Industriedienstleister Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) würden demnach in den MDAX aufsteigen. Großküchenausrüster RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) werde diesen Index hingegen verlassen und qualifiziere sich nicht mehr für einen Auswahlindex, habe die Deutsche Börse AG mitgeteilt. Der Elektroantriebsspezialist Vitesco (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) steige zudem vom MDAX in den SDAX für die kleineren Unternehmen ab. Im Zuge der Übernahme durch den Großaktionär Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF) sei der Anteil frei handelbarer Aktien deutlich gesunken.



Im SDAX sei künftig auch der Finanzdienstleister MLP (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) vertreten. Im Technologiewerte-Index TecDAX gebe es ebenfalls zwei Änderungen: Der Biosprit-Hersteller VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) müsse den Technologie-Index verlassen. Dafür werde der Ausrüster für die Halbleiterindustrie SÜSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) aufgenommen. Zudem rücke der Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in diesen Index auf, während der Telekomausrüster Adtran Holdings (ISIN: US00486H1059, WKN: A3C7M6, Ticker-Symbol: ATN) ausscheide.



Wichtig seien solche Änderungen v.a. für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne. Bei MorphoSys dürften sich diese allerdings in Grenzen halten. Das Unternehmen dürfte, laufe alles nach Plan, in den kommenden Monaten vom Kurszettel verschwinden. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) habe eine Übernahmeofferte abgegeben. Die Akquisition solle vorbehaltlich der einer Mindestannahmeschwelle von 65% des Aktienkapitals von MorphoSys noch im ersten Halbjahr abgeschlossen werden. (Analyse vom 06.03.2024)



(Mit Material von dpa-AFX) (06.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) habe am späten Dienstagabend die bevorstehenden Änderungen in den Indices der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Familie veröffentlicht, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während im deutschen Leitindex alles beim Alten bleibe, gebe es im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) für mittelgroße Unternehmen, im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) für kleinere Unternehmen und im Technologiewerte-Index TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) Veränderungen. In Kraft würden diese am Montag, 18. März, treten.