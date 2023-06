Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wien (www.aktiencheck.de) - Änderungen in der DAX-Indexfamilie: Die Aktien von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) werden in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) aufgenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Änderungen würden am 19. Juni wirksam. Daneben würden die Aktien von Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF), Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) und SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in den MDAX aufsteigen. Diesen müssten dagegen Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1), Adtran (ISIN: US00486H1059, WKN: A3C7M6, Ticker-Symbol: ATN, NASDAQ-Symbol: ADTN), United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) und Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) verlassen, die künftig im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) notiert sein würden. Neben den zuvor genannten Aufsteigern müsse DIC Asset (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) den SDAX und SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) den TecDAX verlassen.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) (+1,2%) lege mit dem angekündigten Rückkauf eigener Aktien los: Beginnend mit heute 7. Juni bis spätestens 31. Juli wolle sie eigene Aktien im Wert von bis zu EUR 122 Mio. am Markt zurückkaufen und anschließend einziehen. (07.06.2023/ac/a/m)

