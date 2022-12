Wien (www.aktiencheck.de) - In einer Woche ist es so weit: am 19. Dezember ändert sich die Zusammensetzung des Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Aktuell würden diesem mit 102 Unternehmen genau genommen zwei Titel mehr angehören, als der Name eigentlich suggerieren würde. Nach dem Wechsel werde der "Überhang" allerdings auf ein Unternehmen zusammenschrumpfen, da beim Wechsel zwar sechs neue Aktien aufgenommen würden, aber sieben den Index verlassen müssten. Die Auf- und Absteiger seien bereits bekannt: Während sich BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU), VeriSign (ISIN: US92343E1029, WKN: 911090, Ticker-Symbol: VRS, NASDAQ-Symbol: VRSN), Skyworks Solutions (ISIN: US83088M1027, WKN: 857760, Ticker-Symbol: AWM, NASDAQ-Symbol: SWKS), Splunk (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ-Symbol: MTCH), DocuSign (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) und NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) aus dem Börsenbarometer verabschieden müssten, würden Warner Bros (ISIN: US9344231041, WKN: A3DJQZ, Ticker-Symbol: J5A, NASDAQ-Symbol: WBD), Rivian (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN), Costar (ISIN: US22160N1090, WKN: 922134, Ticker-Symbol: RLG, NASDAQ-Symbol: CSGP), GlobalFoundries (ISIN: KYG393871085, WKN: A3C6AF, Ticker-Symbol: 76J, NASDAQ-Symbol: GFS), Baker Hughes (ISIN: US05722G1004, WKN: A2DUAY, Ticker-Symbol: 68V, NASDAQ-Symbol: BKR) und Diamondback Energy (ISIN: US25278X1090, WKN: A1J6Y4, Ticker-Symbol: 7DB, NASDAQ-Symbol: FANG) nachrücken.



Um knapp 3% sei es gestern mit den Aktien der London Stock Exchange (LSE) (ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF, Ticker-Symbol: LS4C, NASDAQ OTC-Symbol: LDNXF, London Domestic-Symbol: LSEG) nach oben gegangen. Positiv werde die Beteiligung des US-Unternehmens in Höhe von 4% am Börsenbetreiber gewertet. Zudem solle auch der Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT)-Manager Scott Guthrie in den Verwaltungsrat der LSE aufrücken. Der Deal sei Teil einer zehnjährigen Partnerschaft rund um Datenanalyse und Cloud-Infrastruktur, der Microsoft im Laufe der Jahre rund USD 2,8 Mrd. einbringen solle. Gefreut habe dies auch die Microsoft-Investoren, denn sie hätten die Aktien ebenfalls um 2,9% nach oben gehievt. (13.12.2022/ac/a/m)

