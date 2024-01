- Das Unternehmen kämpfe mit Problemen beim Einbrennen von Chips für DRAM aufgrund von Kostenineffizienzen.



- Aehr sei nach wie vor zuversichtlich, weiter zu wachsen, und konzentriere seine Aktivitäten auf Schlüsselmärkte, um Nischen zu erschließen und die Rentabilität weiter zu verbessern. Unter anderem prüfe das Unternehmen Expansionen in den chinesischen Markt und geistige Eigentumsrechte.



Die Bruttomarge des Unternehmens liege derzeit bei über 51%, das C/Z-Verhältnis bei etwa 26 und die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) bei über 20%. Die EVA-Quote von weniger als 1% deute jedoch darauf hin, dass dem Unternehmen während seiner Expansion hohe Kosten (WACC) entstünden.



Die AEHR-Aktien seien seit ihren Höchstständen im Herbst 2023 um mehr als 60% gefallen, wobei die Euphorie in Panik umgeschlagen sei, nachdem das Unternehmen ein deutlich schwächeres Umfeld für weiteres Wachstum signalisiert habe. Das Hauptrisiko für eine weitere Aufwärtsentwicklung bleibe die Rezession. Die Aktie könnte in Richtung 21 USD abprallen, wo man das 61,8-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von 2020 sehe. (News vom 10.01.2024)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aehr Test Systems verliert 18%, da die Nachfrage auf dem EV-Markt nachlässt - AktiennewsDie Aktien des Herstellers und Testers von integrierten Schaltkreisen, die in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Energiebranche eingesetzt werden, Aehr Test Systems (ISIN: US00760J1088, WKN: 908802, Ticker-Symbol: AYB, NASDAQ-Symbol: AEHR), verlieren heute nach der Eröffnung des US-Marktes mehr als 18%, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe den Gewinn pro Aktie und die Umsatzprognosen übertroffen, der Markt sei besorgt über die revidierten Umsatzprognosen für 2024, die auf eine Verlangsamung des Marktes für Elektrofahrzeuge hindeuten würden.Aehr (AEHR.US) Q4 2023 Testergebnisse:- Gewinn pro Aktie: 0,23 USD gegenüber 0,19 USD Prognosen. (etwa 20% über den Erwartungen)- Umsatz: 21,43 Mio. USD gegenüber 20,89 Mio. USD Prognosen (etwa 2,5% über den Erwartungen)Das Unternehmen habe einen Anstieg des Umsatzes im vierten Quartal 2023 um 45% auf 21,4 Mio. USD und einen Anstieg des Nettogewinns präsentiert. Es habe jedoch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 75-85 Mio. USD (15% bis 30% Wachstum im Jahresvergleich) gesenkt und dies mit Verzögerungen bei den Orders und einer erhöhten Produktionskapazität für Geräte aus Siliziumkarbid begründet. Das Unternehmen sei nach wie vor optimistisch, was die künftige Nachfrage in verschiedenen Märkten, einschließlich der industriellen Energieumwandlung und der Telekommunikation, angehe, und sei mit kostengünstigen Lösungen für das Brennen so genannter Halbleiterwafer gut aufgestellt. Es habe auch darauf hingewiesen, dass es eine stetige Nachfrage nach Siliziumkarbid-Lösungen über den EV-Markt hinaus gebe, was auf breitere Expansionsmöglichkeiten hindeute.- Trotz der Herausforderungen sei das Wachstum der Nachfrage nach Siliziumkarbidchips beträchtlich. Industrie und Energieumwandlung seien der Schlüssel.- Aehr Test Systems arbeite mit Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Leistungshalbleiterkunden zusammen und erwarte neue Orders im Jahr 2024.- Das Unternehmen entwickle neue WaferPak-Designs und eine Hochleistungskonfiguration seines eigenen FOX-Fertigungssystems für Silizium-Photonik-Bauelemente.- Da das Unternehmen schuldenfrei sei und über 50,5 Millionen Dollar an Barmitteln verfüge, könne es seinen Betrieb und seine F&E-Investitionen ohne nennenswerte Risiken ausweiten.