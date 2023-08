Börsenplätze Adyen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:

918,80 EUR -36,04% (17.08.2023, 16:37)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

916,30 EUR -37,77% (17.08.2023, 16:39)



ISIN Adyen-Aktie:

NL0012969182



WKN Adyen-Aktie:

A2JNF4

A2JNF4



Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

1N8

1N8



Euronext Amsterdam-Symbol Adyen-Aktie:

ADYEN

ADYEN



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (17.08.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Adyen verliert 32% nach schwächer als erwartetem Gewinnbericht - AktiennewsDie Aktien des niederländischen Unternehmens für digitale Zahlungen Adyen NV (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) verlieren heute stark, da der Ergebnisbericht für das erste Halbjahr 2023 hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieb, so die Experten von XTB.Der wachsende Wettbewerb in Nordamerika habe zum langsamsten Umsatzwachstum seit dem ICO beigetragen, was der Grund dafür gewesen sei, dass die Kapitalisierung des Unternehmens von fast 12 Milliarden Euro heute in einer einzigen Sitzung vernichtet worden sei. Das Unternehmen sei mit einem beträchtlichen Aufschlag auf die Bewertung gegenüber Konkurrenten wie PayPal und Block gehandelt worden. Nach dem Q2-Bericht würden die Anleger ihre Bewertung an die niedrigeren Wachstumskennzahlen anpassen (der Umsatz sei im ersten Halbjahr 2022 um 37% gegenüber dem Vorjahr gestiegen). Das Unternehmen vermittele Zahlungsdienste von Giganten wie Meta Platforms, Microsoft und Netflix.2023 habe der Umsatz im ersten Halbjahr bei 739,1 Millionen Euro (21% Wachstum im Jahresvergleich) und damit unter den Prognosen von Refinitiv gelegen, die von einem Wachstum von 40% im Jahresvergleich auf 853,6 Millionen Euro ausgegangen seien.Das EBITDA habe sich auf 320 Mio. Euro belaufen, was einem Rückgang von 10% im Jahresvergleich gegenüber 356,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 entspreche - im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Adyen habe gemeldet, dass Wertberichtigungen auf Vorräte das EBITDA um 6,3 Millionen Euro geschmälert seien.Das höhere Zinsumfeld verringere jedoch die Attraktivität von Wachstumsunternehmen in der Branche, deren Chancen in der Regel von der Intensität des Handels und den Bargeldbeständen der Kunden abhängen würden.Adyen erwirtschafte seine Gewinne hauptsächlich aus dem vernachlässigbaren Anteil der Transaktionen, die den Bankkonten der E-Commerce-Händler belastet würden. Der Markt preise jedoch das Risiko schrumpfender Margen angesichts des starken Wettbewerbs und der unsicheren makroökonomischen Aussichten ein, wodurch die Bewertung mit einem KGV von 60 nach dem Bericht nicht habe "verteidigt" werden können.Die Aktien von Adyen seien heute um fast 30% überbewertet und würden unter wichtige Unterstützungsniveaus fallen. Das wichtige Kursniveau, das durch frühere Kursreaktionen festgelegt worden sei, könnte sich als 900 EUR herausstellen - die lokalen Höchststände von 2019 (Quelle: xStation5 von XTB).