Börsenplätze Adyen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.153,00 EUR +1,96% (06.12.2023, 14:43)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.152,60 EUR +1,59% (06.12.2023, 14:30)



ISIN Adyen-Aktie:

NL0012969182



WKN Adyen-Aktie:

A2JNF4



Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

1N8



Euronext Amsterdam-Symbol Adyen-Aktie:

ADYEN



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (06.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Die Adyen-Aktie setze ihre Aufwärtsbewegung fort und mache damit weiter Boden gut. Hintergrund für die heutige Kursentwicklung sei auch eine neue Kaufempfehlung aus der Analystengemeinde. Damit bahne sich charttechnisch eine baldige Richtungsentscheidung an.Die Notierung habe zuletzt eine wahnsinnige Rally aufs Parkett gelegt. Alleine im letzten Monat habe ein Plus von 69 Prozent zu Buche gestanden. Auf Jahressicht liege die Aktie indes 13 Prozent im Minus. Denn der Absturz von Mitte August sei einfach zu groß gewesen.Inzwischen habe die Adyen-Aktie aber einen Doppelboden mit den Jahrestiefs bei rund 623 Euro ausgebildet. Relativ schnell sei dann die 50-Tage-Linie bei 837,20 Euro nach oben durchbrochen worden, bald darauf sei die 100-Tage-Linie bei 955 Euro gefolgt. Kurz darauf sei die runde 1.000-Euro-Marke ebenfalls geknackt worden.Damit steuere die Adyen-Aktie nun auf die 200-Tage-Linie bei 1.213,40 Euro zu. Ein Bruch des gleitenden Durchschnitts würde ein neues Kaufsignal auslösen und wäre auch wegweisend für das große Gap bei 1.201/1.437 Euro, das im August gerissen worden sei. Aus charttechnischer Sicht könnte es schnell geschlossen werden.Derzeit sei die Adyen-Aktie mit einem 2024er-KGV von 46 bewertet. Im Vergleich zur Peergroup der Zahlungsdienstleister sei das teuer. Denn für die Branche liege der für kommendes Jahr prognostizierte Mittelwert bei 16. Im historischen Kontext seien die Adyen-Papiere indes seit IPO 2018 indes bei über 130 gehandelt worden.Trader können auf einen Sprung über die 200-Tage-Linie bei 1.213,40 Euro und ein schnelles Schließen des Gaps beginnend mit der unteren Kante vom 17. August bei 1.201 Euro setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wie nachhaltig die rasante Erholung sei, müsse sich aber noch zeigen. Die Adyen-Aktie sei keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link