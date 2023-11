Börsenplätze Adyen-Aktie:



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (17.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Das Papier des niederländischen Unternehmens habe in der jüngeren Vergangenheit mit enormen Kursausschlägen für Aufsehen gesorgt. Auf einen heftigen Crash im August sei in der Vorwoche ein kräftiger Rebound gefolgt.Als Reaktion auf die Halbjahreszahlen Mitte August habe die Adyen-Aktie heftige Verluste erlitten. Ein deutlicher Rückgang der Gewinnmarge habe damals Zweifel an der Wachstumsstory des Payment-Überfliegers geweckt. Zahlreiche Analysten hätten sich gezwungen gesehen, ihre bisweilen ambitionierten Erwartungen an das Unternehmen zurückzuschrauben, was den Druck auf die Adyen-Aktie zusätzlich erhöht habe. Rund einen Monat nach Veröffentlichung der Zahlen habe der Kurs mehr als 60% tiefer notiert. Seither bemühe sich das Management um Schadenbegrenzung. Ein wichtiger Schritt seien dabei die laut Analysten "besser als befürchtet" ausgefallenen Q3-Eckdaten sowie "realistischere" Mittelfristziele gewesen, die der niederländische Zahlungsdienstleister im Rahmen eines Business-Updates zu Beginn der Vorwoche präsentiert habe.Die Wachstumssorgen seien so zumindest etwas gelindert worden, was die Aktie mit einem mehr als 35%-igen Befreiungsschlag quittiert habe. Anschließend habe sie ihre Erholung fortgesetzt und zur Wochenmitte die psychologisch wichtige 1.000-Euro-Marke zurückerobert. Auch das Echo der Analysten auf die neuen Mittelfristziele sei überwiegend positiv ausgefallen.Im Konsensrating der von Bloomberg befragten Analysten halle die Verunsicherung nach dem Schock im August aber noch nach. Den mittlerweile wieder 14 Kaufempfehlungen stünden 20 Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das 12-Monats-Ziel liege mit 1.002,61 Euro rund 5% unter dem aktuellen Kursniveau. Zum Vergleich: Anfang August habe die klare Mehrheit der Experten noch zum Kauf der Aktie geraten und dabei einen fairen Wert von durchschnittlich fast 1.700 Euro auf dem Zettel gehabt.Günstig sei die Adyen-Aktie noch nie gewesen, doch dafür habe es in der Vergangenheit zumindest rasantes Wachstum gegeben. Auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" sei sie zum Zeitpunkt des Zahlen-Crashs im August allerdings trotzdem nicht gestanden. Inzwischen stimme die Richtung im Chart zwar wieder, "Der Aktionär" bleibe aber dennoch an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. A8analyse vom 17.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link