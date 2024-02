Bei PayPal sehe es unterdessen nach einer Fortsetzung der Flaute im Chart aus. Daran könne auch die nahezu historisch günstige Bewertung mit einem KGV von 11 nichts ändern. Die Empfehlung des "Aktionär", vor der Zahlenvorlage an der Seitenlinie zu bleiben, habe sich als richtig erwiesen. Anleger warten vor wem (Wieder-)Einstieg auf eine nachhaltige Trendwende, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2024)



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (08.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PayPal habe am Mittwochabend insgesamt gute Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 vorgelegt. Die Prognose für das erste Quartal und das laufende Jahr habe die Anleger allerdings enttäuscht. Daraufhin sei die Aktie im nachbörslichen US-Handel um acht Prozent gefallen. Dass es auch anders gehe, zeige am Donnerstag ein europäischer Payment-Rivale.Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen sorge am Donnerstagmorgen mit starken Zahlen für das zweite Halbjahr 2023 für Aufsehen. Daraus gehe hervor, dass der Konzern zuletzt nicht nur Marktanteile gewonnen, sondern auch einen kräftigen Sprung bei Umsatz und Gewinn gemacht habe.Durch den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sei der Nettoumsatz um fast ein Viertel auf 887 Millionen Euro gestiegen. Ein starkes Signal, denn noch im ersten Halbjahr habe insbesondere das Geschäft in den USA unter Preiskämpfen und der hohen Inflation gelitten. Sorgen um das Umsatzwachstum von Adyen hätten damals dazu beigetragen, dass die Aktie heftig eingebrochen sei.Auch das EBITDA habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 423 Millionen Euro zugelegt. Die EBITDA-Marge habe sich im Vergleich zum ersten Halbjahr um zwei Prozentpunkte auf 48 Prozent verbessert. Der Grund: Die Investitionsoffensive, die insbesondere mit deutlichen Mitarbeiterzuwächsen einhergegangen sei, sei inzwischen abgeschlossen, habe das Unternehmen mitgeteilt.Damit habe Adyen sowohl beim Umsatz als auch dem operativen deutlich besser abgeschnitten als im Vorfeld von Analysten erwartet. Unter dem Strich sei der Gewinn von 282 Millionen Euro auf nun 416 Millionen Euro gestiegen - ein Plus von satten 47,5 Prozent.Dafür habe der Onlinebezahldienst diesmal bei der Prognose gepatzt. Vor allem, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie im Gesamtjahr 2024 mit 5,10 Dollar nur auf Vorjahresniveau verharren solle, und PayPal vorerst keine Prognose für den Jahresumsatz mehr abgebe, komme am Markt nicht gut an.Die Folge: Die PayPal-Aktie ( ISIN US70450Y1038 WKN A14R7U ) sei am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel um rund acht Prozent abgesackt und verzeichne auch im hiesigen Handel am Donnerstagvormittag entsprechende Verluste.Bei der Adyen-Aktie gehe unterdessen die Post ab: Der Kurs springe aktuell um mehr als 16 Prozent nach oben und knüpfe damit nach einer Verschnaufpause im Dezember und Januar an die Anfang November gestartete Erholungsrally an. Die Verluste durch den Crash im vergangenen August seien damit inzwischen fast wieder ausgeglichen.Dank dieser Dynamik mache Adyen zumindest mit Blick auf den Chart derzeit eine wesentlich bessere Figur als PayPal, was sich jedoch auch in der Bewertung mit einem 2024er KGV von 55 widerspiegele. Die Aktie stehe seit dem Crash im Vorjahr nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionär".