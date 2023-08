Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (22.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Nachdem sie in den vergangenen drei Handelstagen rund 45 Prozent eingebrochen sei, könne die Adyen-Aktie ihre Talfahrt am Dienstag zumindest bremsen. Neben rund 21 Milliarden Euro Börsenwert, die sich seit letzter Woche in Luft aufgelöst hätten, könnte der Crash jedoch schon bald weitere Konsequenzen haben.Nach Einschätzung der Analysten von JPMorgan dürfte Adyen bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung der Indexzusammensetzung im September aus dem Stoxx Europe 50 fliegen. Durch die heftigen Kursverluste der vergangenen Tage werde die Adyen-Aktie wohl automatisch aus dem Index herausfallen.Der Grund: Titel, die in der Selektionsliste für den europäischen Auswahlindex auf Rang 61 oder darunter fallen würden, würden automatisch entnommen, so Analyst Pankaj Gupta. Adyen sei insbesondere durch den Kursrutsch der vergangenen Tage auf Rang 84 abgesackt. Die Niederländer hätten die Anleger am letzten Donnerstag mit enttäuschenden Halbjahreszahlen geschockt, die auf eine deutliche Verlangsamung des bisherigen Wachstumstempos hindeuten würden.Neben Adyen könnten laut JPMorgan auch die Papiere des Luxusgüterkonzerns Kering aus dem Index fallen. Sie stünden derzeit auf Rang 61 der Selektionsliste - und damit auf der Kippe. Als mögliche Nachrücker habe laut Gupta der deutsche Rückversicherer Munich Re derzeit die besten Chancen auf einen Einzug in den Stoxx Europe 50, gefolgt von der niederländischen Großbank ING.Wichtig seien solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETFs). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne. Allerdings unterscheide sich der Stoxx 50 dahingehend vom Euro Stoxx 50, dass er in deutlich geringerem Umfang passiv nachgebildet werde.Nach dem Kursrückfall der vergangenen Tage drohe bei Adyen weiteres Ungemach. Neben dem wahrscheinlichen Rauswurf aus dem Stoxx Europe 50 sei kurz- und mittelfristig mit einer weiteren Neubewertung der Aktie durch die Analysten zu rechnen. Angesichts der eingetrübten Wachstumsaussichten hätten einige Investmenthäuser zuletzt bereits Konsequenzen gezogen. Weitere Abstufungen und Kurszielsenkungen seien angesichts der noch immer sportlichen Bewertung nicht auszuschließen.Anleger greifen daher nicht ins fallende Messer und meiden die Aktien auch weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2023)